Ook dit was de Ballon d’Or: Mbappé uitgejouwd, bij Real stellen ze zich vragen bij ereplaats Courtois en 'team van het seizoen’

Ballon d'OrSinds gisteren is het ook helemaal officieel: Karim Benzema is de winnaar van de Ballon d’Or. Daarover op zich kan er weinig twijfel bestaan, maar zelfs dan bleven ze in Madrid blijkbaar toch wat op hun honger zitten. En ook Kylian Mbappé zal zich wellicht iets anders hebben voorgesteld van zijn avondje uit in wat nochtans ‘zijn’ Parijs is...

Want die laatste, nog steeds maar 23, werd bij zijn intrede aan het Théatre du Châtelet in het hartje van Parijs door een rist lokale fans getrakteerd op luid boegeroep. De aanleiding: de geruchten als zou Mbappé aansturen op een vertrek in januari bij Paris Saint-Germain. Geruchten die hij zelf evenwel als onzin afdoet. “Ik begrijp het niet. Ik heb hier niets mee te maken.” Franse en Spaanse media beweerden die informatie uit zijn entourage te hebben. Dat omdat de club zich niet aan beloftes zou houden die gedaan zijn bij de contractverlenging van Mbappé afgelopen zomer. “Ik was eigenlijk in schok. (...) Maar alle geruchten zijn vals. Ik ben zeer gelukkig in Parijs.” Maar of ze in de Franse hoofdstad nog allemaal zo gelukkig zijn met het Franse wonderkind, valt dus ten zeerste te betwijfelen...

Quote Ik blijf me afvragen waar de stemgerech­tig­den zich eigenlijk op baseren. Iker asillas over de zevende plaats van Thibaut Courtois

Wat de uitreiking van de prijzen zelf betreft, zou je denken dat ze in Madrid wel tevreden waren met het verloop. Real-spits Karim Benzema ging zoals verwacht met de oppergaai lopen - voor Sadio Mané en Kevin De Bruyne - en Thibaut Courtois kreeg de Lev Yashin Award overhandigd als beste keeper ter wereld. Dat hij echter ‘maar’ zevende werd in de algemene uitslag, was een doorn in het oog van Iker Casillas - die bewees dat hij tegenwoordig meer doet dan alleen onzin gooien op Twitter. “Ik ben blij voor Thibaut Courtois! Met voorsprong de BESTE DOELMAN van de WERELD. Waar ik niet blij mee ben, is dat hij niet op het podium van de Ballon d’Or zelf staat. Ik blijf me afvragen waar de stemgerechtigden zich eigenlijk op baseren”, aldus een van de voorgangers van de Rode Duivel onder de lat bij de ‘Koninklijke’.

En dat was niet het enige waar de Spanjaard wat over kwijt wou. Ook het feit dat Engels kampioen Manchester City werd uitgeroepen tot team van het seizoen, kon op weinig bijval rekenen. Want Real won afgelopen seizoen naast LaLiga ook natuurlijk onder meer de Champions League. “Deze prijzen zijn een grap”, klonk het eerst bij Casillas, waarna hij zich tot de ploeg richtte waar hij zijn grootste successen beleefde. “Proficiat Real met jullie derde plaats”, klonk het met een knipoog. Eenzelfde geluid trouwens bij Toni Kroos: de Duitse middenvelder vroeg zich af of ze bij zijn werkgever blij waren met hun derde plaats. Want de Spanjaarden moesten ook Liverpool - winnaar van de FA Cup en Carabao Cup - nog voor zich dulden in het nevenklassement.

