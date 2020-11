Onze man in Italië: “Napels is een bedevaartsoord geworden”

Champions League Ontstel­lend zwak Liverpool gaat de boot in tegen Atalanta

0:11 Liverpool is z’n maximum in de Champions League kwijt. Thuis tegen Atalanta speelden de Reds - die met heel wat nieuwe namen aan de aftrap kwamen - niks klaar. Atalanta profiteerde via Ilicic en Gosens. 0-2. Weer wat meer spanning in groep D dus, nu Ajax en Atalanta wat dichter bij Liverpool sluipen.