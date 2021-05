Onze grote vier(en): Lukaku en De Bruyne kunnen dit weekend kampioen spelen, ook Real-Belgen nog vol in de race

Buitenlands voetbalJuichen. Bij winst zaterdag is Man City virtueel kampioen. Een derde kroon voor Kevin De Bruyne wenkt. Bij een zege tegen Crotone heeft Romelu Lukaku zijn eerste scudetto op zak – op voorwaarde dat Atalanta een dag later verliest. Onze Grote vier kunnen in mei mogelijk allemaal vieren. Enkel Carrasco en Messi liggen nog dwars.

Inter

Is het niet dit weekend, dan wel het volgende. Een argument dat wel eens tegen Romelu Lukaku wordt gebruikt mag worden geschrapt. Op zijn lege palmares in het buitenland staat in mei eindelijk een prijs: de Scudetto met Inter. De hegemonie van Juventus wordt na negen jaar eindelijk doorbroken. En Lukaku gaat de geschiedenis in. Hij wordt de eerste Belg die zich rechtmatig Serie A-winnaar mag noemen – Ibrahim Maaroufi (2006, Inter) en Daouda Peeters (2020, Juventus) speelden in die campagnes één keer een handvol minuten. Lukaku daarentegen was de levenslijn van Inter: 21 goals, 9 assists. Bij winst bij rode lantaarn Crotona zaterdagavond is Inter virtueel kampioen. Als Atalanta op zondag punten laat bij Sassuolo mag Lukaku vieren.

Manchester City

Hij kent de routine ondertussen. Een week na de triomf in de Caraboa Cup en vier dagen na de optie op de Champions League-finale kan Kevin De Bruyne vanuit zijn zetel zijn derde landstitel vieren. Een gelijkaardig scenario als in 2018, bij zijn eerste. De fameuze behind the scenesvideo waarbij een cameraploeg Vincent Kompany voor zijn televisie volgde, hij snel Facetimede met De Bruyne en hij later in een pub in Manchester de Guinness vlot achterover kapte. Ook nu ligt het eind van de titelstrijd in handen van rivaal Man United, dat op 10 punten volgt in de Premier League. Als City zaterdag rond lunchtijd triomfeert bij Palace en Man United punten verliest bij Liverpool, is het zover. Een groot feest is er niet gepland. City speelt dinsdag immers de match van zijn leven, de return in de halve finales van de Champions League tegen PSG.

In de Ligue 1 ligt nog alles open, in La Liga ook. Een eindstrijd tussen zijn drie grote clubs. Barcelona leek over de beste kaarten te beschikken, maar verloor de inhaalwedstrijd tegen Granada. Atlético staat twee punten voor op Barça en Real. Op 8 mei staat een cruciaal duel gepland op Camp Nou: Barcelona vs Atlético. Afhankelijk van wat er komend weekend gebeurt, wellicht de sleutelwedstrijd in de titelstrijd. Atlético heeft net op tijd zijn geblesseerde sterkhouders terug, waaronder Luis Suárez en Joao Félix. Yannick Carrasco hield Atlético de voorbije weken samen met Correa en Llorente in de titelstrijd. Thibaut Courtois en Eden Hazard hopen nog altijd om hun vijfde titel in het buitenland te kunnen winnen, hun tweede op rij. Acteert Real in de laatste rechte lijn minder wisselvallig?

De cijfers

THIBAUT COURTOIS – 5?

10 SEIZOENEN IN BUITENLAND

ATLETICO 2014

CHELSEA 2015, 2017

REAL MADRID 2020, 2021?

EDEN HAZARD – 5?

14 SEIZOENEN IN BUITENLAND

LILLE OSC 2011

CHELSEA 2015, 2017

REAL MADRID 2020, 2021?

KEVIN DE BRUYNE – 3?

9 SEIZOENEN IN BUITENLAND

MANCHESTER CITY 2018, 2019, 2021?

ROMELU LUKAKU – 1?

10 SEIZOENEN IN BUITENLAND

FC Internazionale 2021?

ANDERE DUIVELS MET TITELS IN BUITENLAND

THOMAS VERMAELEN 5 titels: AJAX (NED), BARCELONA (SPA) 2019

TOBY ALDERWEIRELD 4 titels: AJAX (NED), ATLETICO (SPA) 2014

DEDRYCK BOYATA 4 titels: CELTIC (SCH) 2019

THOMAS MEUNIER 3 titels: PSG (FRA) 2020

JAN VERTONGHEN 2 titels: AJAX (NED) 2012

JASON DENAYER 2 titels: CELTIC (SCH), GALATASARAY (TUR) 2018

AXEL WITSEL 1 titels: ZENIT (RUS) 2015

DIVOCK ORIGI 1 titels: LIVERPOOL (ENG) 2020

MICHY BATSHUAYI 1 titels: CHELSEA (ENG) 2017

