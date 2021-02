"Onwettig en zelfs gevaarlijk”: supportersgroepen kanten zich massaal tegen Europese Supercompetitie

Premier League Kevin De Bruyne waarschuw­de voor blessures en valt nu zelf uit: hoe dit seizoen een ‘survival of the fittest’ is

22 januari Niet voor het eerst, niet voor het laatst. De hamstring van Kevin De Bruyne (29) speelt op. Hij staat vier tot zes weken aan de kant met een scheurtje, maar als een risicopatiënt beschouwen ze hem niet. Het is immers het seizoen van de hamstrings. Survival of the fittest.