Onwaarschijnlijk: Bulgaarse ref moet vluchten voor razende spelers nadat hij rake klappen krijgt

Hevig protest na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter, het is van alle tijden in het voetbal. Maar in de Bulgaarse vierde klasse heeft dat protest een wel heel andere dimensie gekregen. In het duel tussen respectievelijk OFK Kostinbrod en Tornada Bezden gaan de bezoekers plots helemaal door het lint nadat de ref één van hun spelers een gele kaart had gegeven voor mekkeren. De scheidsrechter krijgt enkele spelers over zich heen en moet zelfs rake klappen tegen het hoofd incasseren.