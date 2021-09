Ontspannen Louis van Gaal geniet van hilarische persconferentie: “Ho, nou zeg ik te veel”

Buitenlands voetbalLouis van Gaal zit prima in zijn vel. Reageerde de bondscoach van Nederland in het verleden soms geprikkeld of ronduit chagrijnig op vragen van de pers, dan toonde hij zich vandaag in een bij vlagen hilarische persconferentie openhartig, goedgemutst en vooral uiterst ontspannen. Hoogtepunt: een applausjes voor een opmerking van Stefan de Vrij. “Ho, nou zeg ik te veel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Soms serieus, maar vooral glunderend en glimlachend zat Louis van Gaal vanmiddag in Zeist achter de tafel voor zijn persconferentie voor het thuisduel van morgen met Montenegro in de WK-kwalificatie. In een relaxte sfeer verklapte hij zelfs tegen zijn gewoonte in twee namen in zijn basisopstelling voor morgen: Denzel Dumfries vervangt Jurriën Timber en Steven Berghuis blijft rechtsbuiten ondanks zijn povere optreden woensdag in en tegen Noorwegen.

“Ik heb met hem gesproken en aangegeven wat hij misschien beter zou kunnen doen, en wat hij misschien moet laten”, zegt Van Gaal. “Maar ik heb ook aangegeven: de manier waarop Jurriën Timber de rechtsbackpositie invulde, hielp hem niet. En daardoor geef ik hem nog een kans”, aldus de bondscoach, die daarmee zijn mond voorbijpraatte. “Ho, nou ik zeg te veel. Potverdomme.” Van Gaal gaf wel duidelijk aan gecharmeerd te zijn door Berghuis. “Hij is onze beste rechterspits.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © Photo News

Ook de naam van Dumfries ontglipte Van Gaal. “Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij is een speler die een natuurlijke conditie heeft. Hij heeft corona gehad en binnen een week speelde hij al. Kan je die ook alvast invullen hè... Geweldige persconferentie. De opstelling is alweer bekend!”

Het hoogtepunt was het schouderklopje én het applausje voor Stefan de Vrij, die aan de linkerzijde van Van Gaal achter de persconferentietafel zat. De verdediger van Inter, die ook weer op een basisplaats mag rekenen, reageerde op een vraag of Van Gaal misschien wat milder is geworden in vergelijking met het WK van 2014. “Dat was toen ook al zo hoor”, zei De Vrij. Van Gaal: kwam niet meer bij: “Hahaha, geweldig antwoord!” De Vrij: “Hij heeft een eigen visie, maar als je met juiste argumenten komt, is hij wel flexibel en luistert hij wel naar je.” Waarna Van Gaal een uitgebreid applausje over had voor de opmerkingen van De Vrij.

Volledig scherm Louis van Gaal. © Photo News

Van Gaal stond er eerder op de dag met 25 spelers op het veld in Zeist. Iedereen is fit. ook Matthijs de Ligt en Daley Blind trainden mee. De Ligt keert terug van een schorsing en moet afwachten of Van Gaal hem een basisplaats geeft voor het duel in het Philips-stadion van Eindhoven. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk waren woensdag de centrumverdedigers van Oranje in Noorwegen. Blind is geschorst voor de wedstrijd tegen Montenegro, dat woensdag gelijkspeelde tegen Turkije (2-2).

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP

Volledig scherm Louis van Gaal. © Photo News