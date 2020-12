"Ontgoochelend en shockerend”: supporters Millwall jouwen spelers uit tijdens knieval

Het was voor het eerst sinds de lockdown dat er weer een beperkt aantal toeschouwers toegelaten werd in de Londense voetbalstadions. Spelers en officials in de Engelse competities maken voor elke wedstrijd een knieval sinds de zwarte Amerikaan George Floyd begin juni in Minneapolis (Minnesota) omkwam bij politiegeweld.

Micah Richards en Dion Dublin, twee voormalige Engelse internationals, reageerden met afschuw bij hun huidige werkgever BBC Sport. "Het is gewoon ontmoedigend. Hoe krijgen die mensen toegang tot het stadion?", vroeg Richards zich af. "Er zijn er maar 2.000 toegelaten, die kan je dan toch beter uitkiezen? Ik ben er doodziek van dat we hier nog altijd over moeten praten."

Millwall staat er namelijk voor bekend een rechtse aanhang onder de fans te hebben. Vrijdag had de club nog opgeroepen "om elke vorm van discriminatie uit het voetbal te bannen". "De knieval is geen politiek statement, noch een akkoord met een bepaalde ideologie. Het is gewoon een neen tegen racisme", klonk het. "De club onderneemt echt wel heel veel acties tegen racisme, binnen de club en in de gemeenschap", zegt Millwall-coach Gary Rowett. "Dan is dit wel heel teleurstellend. Net op het moment dat we zouden moeten vieren dat we weer met zijn allen van voetbal kunnen genieten, moeten we hier weer over praten."