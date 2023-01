Ontevreden Ajax-fans vragen met witte zakdoekjes in vijfde minuut om vertrek ex-Club-coach Alfred Schreuder

Voetbal Opvallend: aanstel­ling Roberto Martínez nauwelijks voorpagina­nieuws in Portugese media, al zijn weinige commenta­ren wel positief

In een hoekje op de voorpagina of even scrollen op de website. De Portugese media pakken niet groot uit met Roberto Martínez, ook al is de teneur overwegend positief. Al is die geringe aandacht niet helemaal onlogisch. Een overzicht.

10 januari