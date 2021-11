Ongelooflijk maar waar: Ousmane Dembélé is wéér geblesseerd bij Barça

Buitenlands voetbal Neymar in openhartig interview over “genie en vriend” Messi: “We moeten nog een beetje wennen aan elkaar”

Neymar (29) gaf een openhartig interview naar aanleiding van het Red Bull Neymar Jr’s Five voetbaltoernooi, het grootste 5 tegen 5 voetbaltoernooi ter wereld. De Braziliaanse voetbalster sprak over zijn mogelijk laatste jaren bij het Braziliaanse team, de komst van Lionel Messi (34) en hun ambitie bij PSG: “Het doel is om samen opnieuw geschiedenis te schrijven, net zoals we deden bij Barcelona.”

27 oktober