Onduidelijkheid rond toekomst Ronaldo: MARCA schrijft dat hij voor 200 miljoen per jaar naar Saudi-Arabië trekt, andere bronnen ontkennen

Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saudi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten. Met Ronaldo in de gelederen hoopt de club weer de beste van het land te worden.

Financieel mag het voorstel dan wel aanlokkelijk zijn, vraag is of Ronaldo dat geld nog nodig heeft: volgens ‘Forbes’ rondde hij in 2020 al de kaap van 1 miljard dollar aan inkomsten. Veertig procent daarvan haalt hij uit commerciële partnerships met onder meer Nike en Tag Heuer.

Of de deal nu rond is of niet, toch zal de officialisering ervan ongetwijfeld nog even op zich laten wachten. Ronaldo is namelijk nog actief op het WK met Portugal. De Portugezen werden groepswinnaar in een poule met Zuid-Korea, Uruguay en Ghana en mogen het morgenavond opnemen tegen Zwitserland in de 1/8ste finale. Ronaldo was vooralsnog één keer trefzeker in Qatar. Hij benutte tegen Ghana een penalty, waardoor hij de eerste speler ooit werd met goals op vijf verschillende wereldkampioenschappen.