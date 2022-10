Onderzoek KU Leuven bewijst ‘onvatbare’ creativiteit van Kevin De Bruyne en toont aan dat hij geniaalste in Premier League is: “De verwachte creëert het meest onverwachte”

Buitenlands voetbal“Alexa of Siri, definieer creativiteit in de Premier League.” De zoekmachines van techgiganten komen niet met een sluitend antwoord. Onderzoekers van de KU Leuven hebben die onvatbare term ‘creativiteit’ nu wel proberen uitdrukken in cijfers. Hun machine erkent een machine. Of hoe Kevin De Bruyne niet alleen in de naakte, maar ook in de onderliggende cijfers de beste van allemaal blijkt in de Premier League. Een wetenschappelijk onderbouwde analyse van de ongekroonde koning van de assist.