Ondanks zware diagnose blijft Van Gaal bondscoach van Oranje tot aan WK: “Altijd goed om actief bezig te blijven”

“Ik, fit? Als je 70 jaar bent, dat zal je nog wel leren, ben je nooit meer helemaal fit.”

Gaf Oranje-bondscoach Louis van Gaal twee weken geleden op een persconferentie al een tipje van de sluier met bovenstaande woorden? Zondagavond laat maakte de 70-jarige Nederlander bekend dat hij twee jaar geleden gediagnosticeerd werd met een agressieve vorm van prostaatkanker. Van Gaal onderging sindsdien al 25 bestralingen, maar hield dat die hele tijd geheim voor de buitenwereld.

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlandse elftal, was naar eigen zeggen “in shock” toen hij het nieuws zondagavond vernam. Van Gaal had het nieuws bewust ook niet gedeeld met zijn spelersgroep, om hen niet af te leiden. “Dat zegt ook veel over hem”, aldus Van Dijk. “Hij is niet iemand die veel medeleven nodig heeft. Als groep zijn we er voor hem als hij dat nodig heeft. Hopelijk kunnen we er aan het einde van dit jaar ook voor hem een onvergetelijk WK van maken.”

Volledig scherm Louis van Gaal en Virgil van Dijk. © Photo News

Afleiding

Ondanks die ziekte blijft Van Gaal dus wel aan het roer staan van de Nederlandse nationale ploeg. Pas na het WK in Qatar eind dit jaar geeft hij er de brui aan, maar voorlopig blijft hij dus bezig. Oncopsychologe Hadi Waelkens van het UZ Leuven, die met haar team kankerpatiënten begeleidt, moedigt die keuze aan. “Ik denk dat het altijd goed is als mensen proberen actief bezig te blijven. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar als hij 70 jaar is en z’n job nog doet, dan zal dat wel zijn omdat hij het heel leuk vindt. Zo heb je toch het gevoel dat je nog meedraait in de maatschappij. Natuurlijk gaat dat niet voor iedereen, soms zijn mensen gewoon te ziek of te emotioneel. Maar als het kan, helpt het wel om niet de hele tijd met de moeilijkheden bezig te zijn.”

Van Gaal bevestigt: “Ik heb ongelooflijk veel discipline en wilskracht. Ik kan het opbrengen, omdat ik het ook leuk vind om met zo’n groep te werken. Dit is een cadeautje op latere leeftijd.” We zagen iets soortgelijks bij Sinisa Mihajlovic, die ondanks zijn zware behandeling tegen leukemie aanbleef als coach bij het Italiaanse Bologna.

Waelkens stelt dat er doorgaans twee manieren zijn om mensen met een ziekte te helpen zoeken hoe ermee om te gaan. “Ofwel werk je heel hard rond het probleem, ofwel kijk je naar de goeie aspecten van hun leven, en hoe je die goeie zaken vast kan houden. Wij proberen meestal de twee te combineren. Hoe kan je, ondanks de moeilijkheden, toch blijven genieten van het leven? Want als mensen een kankerdiagnose krijgen, denkt iedereen automatisch aan sterven. Die gedachte raakt aan heel existentiële thema’s. Mensen vragen zich af wie ze zijn, of ze wel de juiste keuzes hebben gemaakt in het leven, of ze meer of minder hadden moeten werken of tijd hadden moeten maken voor wie ze graag zien...”

Van Gaal kreeg steun uit de hele voetbalwereld. Onder meer z’n ex-teams Manchester United, Barcelona en ook Antwerp staken de Nederlander een hart onder de riem. Binnenkort verschijnt een documentaire over het leven van Van Gaal, met daarin ook plaats voor de ziekte.

Volledig scherm © Photo News