Ondanks honderden PSG-fans op luchthaven: Lionel Messi is nog thuis in Barcelona... in zwembroek

“Messi, Messi, Messi”. En allemaal met de smartphone in de hand. Honderden supporters van PSG stonden gisteravond aan de uitgang van de luchthaven van Le Bourget - zo'n zeven kilometer ten noorden van Parijs - om de zesvoudige Ballon d’Or-winnaar te verwelkomen. Niet dat er indicaties waren dat Messi zou landen in Parijs - het was vooral ijdele hoop. En een manier om duidelijk te maken dat de Argentijn wel degelijk welkom is in het Parc des Princes. Toen een vliegtuig (vanuit Spanje?) landde, werd de menigte even helemaal gek. De fans stormden naar een andere uitgang, maar ook daar van Messi geen spoor.

De reden is simpel: Messi vertoeft op dit moment nog in Barcelona. Iemand kon zelfs beelden maken van Messi in zwemshort bij hem thuis. Die worden nu als een lopend vuurtje gedeeld op sociale media. Hoe dan ook zit de spraakmakende transfer eraan te komen. “PSG? Dat is een mogelijkheid, ja. Op dit moment is er nog niets officieel. Ik heb veel telefoontjes gekregen de voorbije dagen. We zullen zien”, vertelde hij gisteren in tranen op zijn persconferentie. Franse bronnen waaronder het toonaangevende L’Équipe zijn echter zeker: Messi verhuist naar PSG.