Ondanks amper zeven baltoetsen tegen Crystal Palace, verdedigen Engelse ex-topspitsen Lukaku: “Zou heel boos worden in zijn plek”

Premier LeagueGeen doelpunten. Minder dan tien baltoetsen in 90 minuten. De Premier League is het WK voor clubs niet. Bij een creatief onmondig Chelsea zat Romelu Lukaku tegen Crystal Palace in isolement. Ziyech sprong Chelsea ter hulp met een late treffer. Lukaku zette een triest record achter zijn naam, maar krijgt wel steun uit Engelse hoek.

De klok op Selhurst Park wees 60 minuten aan.

De teller van Opta, de officiële statistiekenleverancier van de Premier League, gaf vier baltoetsen aan voor Romelu Lukaku.

Een baltoets om het kwartier, van wie er een de aftrap was. Een dieptepunt voor ‘Big Rom’ bij Chelsea. In een match raakte hij nooit zo weinig de bal. Een spits in isolement. Quarantainegevoel in een 4-3-3.

Zelfs de fotografen slaagden er niet in om hem te kieken.

Thomas Tuchel, trainer van Chelsea, had vrijdag nog geduld gevraagd voor zijn aanvaller van 113 miljoen. Tuchel toen: “We hebben wat meer geduld nodig dan we misschien wilden. We willen Romelu op het veld in betere posities brengen om goals te maken, maar dat is een proces.”

Proces waarin amper vooruitgang wordt geboekt. Het elftal van ‘The Blues’ mist creativiteit. Een man die een spits in stelling kan brengen. Tuchel wijt het aan de blessures bij zijn wingbacks, zijn spelverdelers.

Achterin wordt er gebreid. De opbouw verloopt traag. Zijn middenvelders vinden Lukaku amper. Zijn flankspelers snijden liever naar binnen en trappen van buiten de zestien. Dan blijft het wuiven om die bal. Een collectief probleem straalt af op zijn spits. En zijn stats.

Een tegenstander stelt zich makkelijk in om het saaie, voorspelbare spel van Chelsea. Ook Crystal Palace, nochtans niet aan zijn beste periode bezig.

Tussenin verloor Lukaku twee grond- en twee kopduels. Die zeldzame keer dat de bal zijn richting uitkwam, moest hij tegen een overmacht opboksen. Er zijn dankbaardere taken. Lange ballen zijn Lukaku’s ding niet. Ondanks zijn gestalte.

De zesde baltoets leek de goeie te worden voor Lukaku. Hij glipte door de buitenspelval. Haalde uit en maatje Ziyech duwde de rebound binnen. De VAR greep echter in. Lukaku stond nipt buitenspel. Doelpunt van Ziyech afgekeurd dus.

Lukaku klokte uiteindelijk af op 7 baltoetsen. De helft van Crystal Palace’s invallersdoelman Jack Butland, die aan de rust de geblesseerde Guaita kwam vervangen. Minder dan de wisselspelers van Chelsea die een kwartier voor tijd kwamen opdraven. Het was Lukaku’s dieptepunt dit seizoen in de Premier League. Het laagste aantal tout court voor een speler die 90 minuten op het veld stond, sinds OPTA in 2003 met datametingen begon.

Volledig scherm © AFP

Mooi oogt da triest ‘record’ niet op zijn rapport. Die twee goals op het WK voor Clubs, in de halve finale en de finale, zijn alweer vergeten. Die trofee ook.

Ziyech besliste uiteindelijk een saaie match met een volley op voorzet van Alonso. Het geluk van de wereldkampioen. De drie punten tellen. Niet de baltoetsen, zeker?

Verdediging uit onverwachte hoek

Gary Lineker en Alan Shearer, twee iconische Engelse spitsen, kozen tijdens hun analyse bij Match of the Day ondanks die onzichtbare prestatie de kant van onze landgenoot. Volgens hen speelt Chelsea niet naar de kwaliteiten van hun spits. “Dat je 90 miljoen pond betaalt voor een spits, en niet naar z’n kwaliteiten speelt, da’s frustrerend. Het is duidelijk dat Chelsea niet werkt op zo’n dingen op training, want tijdens matchen spelen ze niet voor hem”, zei Shearer. “Toen ik speelde en ik kreeg weinig ballen, dan zou ik me serieus boos maken op de rest. Het is soms beschamend”, vult Lineker aan.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

