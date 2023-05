Onana duwt Leicester-Belgen - met scorende Faes - met assist mee naar Championship, ook Leeds zakt

Messi hervat de trainingen bij PSG weer na zes dagen schorsing

Lionel Messi (35) is weer welkom in het Camp des Loges, het trainingscentrum van Paris Saint-Germain. De Argentijn hervatte vandaag de trainingen na een schorsing van zes dagen, die hij kreeg nadat hij zonder toestemming van de club naar Saoedi-Arabië was afgereisd.