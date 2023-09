Omstreden Luis Rubiales stapt dan toch op als Spaans bondsvoorzitter

Dinsdag diende Hermoso nog een officiële klacht in. Het Openbaar Ministerie in Madrid kan Rubiales daardoor strafrechtelijk vervolgen. Hermoso had de aanklacht persoonlijk gedaan op het hoofdkantoor van de procureur-generaal. Eerder was al een onderzoek geopend of er sprake was van aanranding door Rubiales. Naar aanleiding daarvan had Hermoso sinds 28 augustus 15 dagen de tijd gekregen om een formele klacht in te dienen.