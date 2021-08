Officiële aankondiging Lukaku laat op zich wachten: andere spitsen houden deal op

Romelu Lukaku zit nog altijd in de buurt van Monaco, bij zijn agent Federico Pastorello. Hij zit te wachten op groen licht om door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Nadat hij maandag zijn medische testen had afgelegd in Milaan, maakt zijn privéjet een pitstop in Nice om er de laatste details met Chelsea af te ronden. Bedoeling was dat ze van daaruit dinsdagochtend zouden doorreizen naar Londen of Belfast - waar Chelsea vandaag de Europese Supercup speelt. Voorlopig die reis on hold. Nog een aantal uren geduld voor de transfer van 115 miljoen euro helemaal rond is.