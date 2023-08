Officieel: ook Neymar trekt naar Saoedi-Arabië en tekent miljoenendeal bij Al-Hilal

KIJK. Fans Real zijn nu al zot van Jude Bellingham wanneer ze zien hoe Engelsman toekomt op training

Plots vielen de monden open van de sterrenspotters op Valdebebas, het trainingscentrum van Real Madrid. Jude Bellingham (20), de Engelse aanwinst van ‘de Koninklijke’, maakte zijn intrede niet per supercar maar koos voor de Toyota... Taxi. Beelden die via TikTok viraal gaan en veel sympathie oogsten in een Madrileense transferzomer die gedomineerd wordt door de al dan niet miljoenenkomst van Kylian Mbappé.