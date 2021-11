Officieel: Manchester United bevestigt komst van Ralf Rangnick als interim manager

Premier League PORTRET. Ralf Rangnick, de invloed­rijk­ste Duitse voetbalgoe­roe die ooit bijna bij de Duivels zat en nu als interima­ris Man United uit het slop moet halen

Bij de KBVB lag zijn naam in 2016 in de balans met die van Roberto Martínez. Vandaag zitten vijf van zijn apostelen op de bank in de Champions League. Toptrainers Thomas Tuchel (Chelsea), Julian Nagelsmann (Bayern), Marco Rose (Dortmund) en co delen een inspirator. Een kijkdag op de school van Ralf Rangnick, de Duitse hogepriester die Red Bull Leipzig op de kaart zette en nu als interim bij Man United aan de slag gaat. Met fragmenten uit een voetbalevangelie dat ook in Oostende wordt uitgedragen.

