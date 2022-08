OFFICIEEL. Galatasaray kondigt komst van Dries Mertens aan en verklapt ook dat hij 2,9 miljoen euro netto plus premie van 1,1 miljoen zal verdienen

Buitenlands voetbal Mertens komt in de schoonheid van chaos terecht: “De fans die mij met een aansteker op het hoofd raakten, waren doorheen de week mijn beste vrienden”

Hoş geldin. Welkom. Er bestaan minder rumoerige oorden om als voetballer de ouwe dag door te brengen dan de hel van Istanboel. Bij Galatasaray komt Dries Mertens (35) in de schoonheid van chaos terecht. Met een maandelijkse bekommernis: zou die 250.000 euro tijdig op de rekening staan? Impressies uit een voetbalgekke stad met een speciale aantrekkingskracht: “De voorzitter duwde me een vlag van Galatasaray in mijn handen in een vol stadion. Mijn contract was op dat moment nog niet onderhandeld.”

20:53