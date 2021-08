Officieel: Dennis Praet trekt op uitleenbasis naar Torino

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Misschien was de chaos in zijn eerste dagen bij Leicester City, in de zomer van 2019, een teken voor wat komen zou.

Toen Brendan Rodgers, de manager van Leicester, Dennis Praet één dag voor zijn komst contacteerde, dacht die dat zijn mogelijke aanwinst van 19 miljoen euro hem bewust links liet liggen. Een misverstand. “Hij stuurde me een boodschap op mijn Belgisch nummer dat ik toen niet bij had”, zei Praet daar toen over. “Ik zag het pas drie dagen later.”

Volledig scherm © Photo News

Dat was niet het enige probleem. “Ook over een paar punten in het contract moest nog onderhandeld”, zei Praet. “Ik tekende net op tijd. Een uur voor de deadline. Ik dacht dat ik nog over en weer kon naar Italië om mijn spullen op te halen. De trainer stond erop dat ik bleef. Ik had geen schoenen bij, dus ik werkte twee trainingen af in de schoenen van iemand anders.”

Ook tijdens zijn eerste match zat hij op de bank met een geleend paar.

Coronabreak

Praet wist bij zijn komst dat hij voor een uitdaging stond. Toen de interesse van Leicester serieus was geworden, had hij een lijntje uitgelegd naar oud-Anderlechtploegmaat Youri Tielemans om info in te winnen. Op weg naar een oefenmatch met Sampdoria pikte hij op de bus de tweede helft van Leicester-Atalanta mee. Het advies van Tielemans luidde: “Kom maar naar hier.”

Rodgers wilde met Praet zijn driehoek op het middenveld - Ndidi, Tielemans en Maddison - wat extra concurrentie bezorgen. Hij had ook de evolutie van Praet bij Sampdoria opgemerkt. De Leuvenaar was in Italië tactisch rijper geworden. Een elegante voetballer met pit. Goed met de bal aan de voet, maar als het moet ook meedogenloos in de tackle. Hij combineerde beide.

Volledig scherm Dennis Praet bij Sampdoria. © Photo News

Na zijn chaotische start en gependel tussen bank en basis vond Praet net voor de eerste lockdown eindelijk zijn draai. Hij duwde zelfs Tielemans uit de basis. De coronabreak haalde hem uit zijn ritme. Hij beëindigde zijn eerste seizoen zoals hij het begon: als bankzitter.

Zijn tweede jaar Engeland begon veelbelovend. Door de blessure van Maddison kreeg hij zijn kans als nummer 10. Zijn uitstekende seizoenstart kreeg geen vervolg. Hij belandde weer op het tweede plan. Een spierscheur in de hamstrings, een blessure die hem drie maanden aan de kant hield, duwde hem begin 2021 nog verder achteruit. Kansen heeft hij weinig gekregen.

15 miljoen euro

Dit seizoen kwam hij geen enkele keer van de bank. Leicester liet in mei weten dat hij mocht beschikken bij een goed bod. Net voor de deadline kwam AC Torino op de proppen met een huur met verplichte aankoopoptie voor 15 miljoen euro. Voorstel waar zijn Engelse werkgever zich in kon vinden. In de Serie A hoopt hij de draad weer op te pikken. Opnieuw naam te maken na een grijze passage in de Premier League.

De schoenen had hij dit keer wel bij.

Volledig scherm © AFP