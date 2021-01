Nummer 760! Cristiano Ronaldo topschutter aller tijden (of toch niet?)

All-time topschutter, of toch niet? Cristiano Ronaldo maakte in de finale van de Italiaanse Supercup tegen Napoli zijn 760ste goal uit zijn carrière. ‘CR7' zou daarmee de Tsjechische spits Jozef Bican voorbijgaan, die in zijn loopbaan voor club en land 759 treffers zou hebben gemaakt. Alhoewel... Bican speelde in de jaren 1930 en ‘40 - een tijdsperiode waarin de statistieken nog niet te hard werden bijgehouden. Over zijn aantal goals bestaat er dus discussie. Volgens de gegevens van IFFHS (International Federation of Football for History & Statistics) scoorde Bican zelfs 805 keer. In die optiek heeft de Portugees dus wel nog wat werk. Andere bronnen houden het op 759 goals en stellen dat Ronaldo vandaag dus een record rijker is.