“Nog geen streep door de rekening voor het WK, wel een tegenslag”: bondsdokter Sas en Inter-coach Inzaghi over nieuwe blessure Romelu Lukaku

Champions League “We moeten wakker worden”: Courtois niet mals voor z'n maats nadat hij zich in Leipzig drie keer moet omdraaien

Real Madrid is nog niet zeker van groepswinst in de Champions League. De Koninklijke leed na een zwakke prestatie een verrassende nederlaag in Leipzig (3-2). De Duitsers komen zo op één punt van Madrid met nog één speeldag te gaan in groep F. Courtois was na afloop niet mals: “Een slechte dag kan, maar de intensiteit was er niet.”

26 oktober