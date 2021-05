“Nóg eentje erbij”: Kevin De Bruyne pakt derde titel op vier jaar, maar zichzelf opvolgen als Speler van het Jaar zit er wellicht niet in

Buitenlands voetbalDe derde titel in vier jaar met Manchester City is binnen. Met dank aan de misstap van Manchester United tegen Leicester City. De individuele prijzen in het Verenigd Koninkrijk zal Kevin De Bruyne (29) straks met een ploegmaat moeten delen. Een speler die eigenlijk derde keus was.

De stemming voor de FWA Footballer of the Season, de prijs van de media, is maandagavond afgesloten. De prominente journalisten hebben op sociale media inkijk gegeven op wie ze bovenaan hun formulier hebben gezet. Kevin De Bruyne domineert de exitpolls niet, wel een ploegmaat. Vorig jaar troefde Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson hem af in het referendum.

Voor de PFA Player of the Year-trofee, het equivalent van onze Profvoetballer van het Jaar, maakt De Bruyne zich evenmin veel illusies. De bookmakers twijfelen aan zijn kansen. De Rode Duivel pronkte in augustus met zijn eerste grote individuele bekroning in Engeland, maar een twee op rij zoals Thierry Henry en Cristiano Ronaldo die ooit voor mekaar kregen, zit er wellicht niet in.

Volledig scherm Mahrez en De Bruyne mogen de champagne laten knallen. © AFP

Fernandes en Kane

Ruben Dias, de Portugese verdediger die de wankele defensie van City stabiliseerde, staat met stip op één genoteerd voor de FWA en de PFA-trofee. Voor Bruno Fernandes, de efficiëntste middenvelder in de Premier League, en Harry Kane. Wie toch inzet op De Bruyne, krijgt twintig keer zijn inzet terug. Zegt alles.

De Bruyne troost zich met de collectieve prijzen, nog altijd de belangrijkste. Zeker voor een teamdenker als hij. Door de zege van Leicester bij de invallers van Man United - Tielemans gaf een assist voor de opener - mocht City vanuit de zetel vieren. Het grote verschil tussen de vorige twee titels en deze is dat er geen enkele aanvallende speler hoog bovenuit stak. In 2017-’18, toen City met 100 punten eindigde, was De Bruyne de grote motor. Het jaar erop was Raheem Sterling een cruciale pion.

In dit speciale seizoen zijn de doelpunten netjes verdeeld onder zijn spelers, met De Bruyne nipt als meest beslissende (5 goals, 11 assists). In afwezigheid van een scorende spits, namen de creatieve spelers het over. Ilkay Gündogan kroonde zich tot topschutter. Sergio Agüero en Gabriel Jesus werden in een bijrol geduwd.

Volledig scherm Ruben Dias. © Photo News

Leiderschap

Binnen City wordt De Bruynes leiderschap geroemd. In de moeilijke herfst- en wintermaanden, na de slechtste start ooit voor een Guardiola-team, nam hij zijn ploegmaats op sleeptouw. Verwacht wordt dat hij volgend seizoen de aanvoerdersband definitief overneemt van de afscheidnemende Fernandinho.

De architect van dit succes is Pep Guardiola, de man die pandemievoetbal het snelst doorgrondde en zijn manier van werken bijstuurde. Een coach die blijft evolueren.

Met Ruben Dias, de man die De Bruyne wellicht aftroeft voor de individuele prijzen, kreeg hij er achterin de inspirerende leider bij die hij miste. Serieverzamelaar van clean sheets. En zeggen dat de Portugees afgelopen zomer eigenlijk derde keus was, na Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Julien Koundé (Sevilla). Bij toeval vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

“Another one”, zei De Bruyne over zijn tweede collectieve trofee in 2020-’21 na de League Cup. Straks kan voor City nog de Champions League volgen, de Heilige Graal waar De Bruyne zo op aast.

Van een Gouden Bal droomt hij (nog) niet. Te veel onzekere factoren die hij niet in de hand heeft.

Dat hebben individuele bekroningen in Engeland hem ondertussen ook al geleerd.

Guardiola: “Deze titel was de moeilijkste”

“Dit seizoen en deze titel zijn er geweest zoals geen ander. Dit was de moeilijkste. We zullen ons dit seizoen altijd herinneren omwille van de manier waarop we kampioen geworden seizoen. Ik ben zo trots om hier coach te zijn, mijn spelers zijn zo speciaal. Het is opmerkelijk hoe we dit seizoen, met alle beperkingen en moeilijkheden, zoveel consistentie hebben getoond. Elke dag staan mijn spelers er, om te vechten voor succes, om beter te worden. Dat geldt ook voor iedereen binnen onze staf, die achter de schermen eindeloos ervoor gezorgd hebben dat onze spelers altijd klaar waren om onverwachte uitdagingen te trotseren in dit turbulente jaar.”

Volledig scherm Guardiola. © EPA

Volledig scherm City mag vanavond de titel vieren. © Photo News

