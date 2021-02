Nieuwe coach Rose wacht geen rozentuin: geeft de mix van Klopp en Rangnick Dortmund zijn smoel weer?

Buitenlands voetbalZijn nieuwe trainer is geen rozentuin beloofd. De culturele reboot die Borussia Dortmund plant, staat of valt met een Champions Leagueticket voor 2021-'22. Jadon Sancho of Erling Haaland: de druk om een van zijn briljanten te verkopen stijgt.

Zijn zorgen neemt Borussia Dortmund mee in de Champions League. Een blik op de stand in de Bundesliga vertelt genoeg. Dortmund staat geparkeerd op plaats zes. De kloof met plaats vier bedraagt zes punten.

Met zijn vormpeil kan Edin Terzic, die begin december overnam van Lucien Favre, perfect een tactisch systeem uitdokteren. De perfecte 4-4-2: vier maal winst, vier nederlagen, twee gelijke spelen.

Dortmund verloor tien dagen geleden van Freiburg. In eigen huis bleven de Borussen afgelopen weekend steken op een draw tegen Hoffenheim. Ondanks goals van Jadon Sancho en Erling Haaland, zijn twee hoogst aangeschreven spelers.

Turbovoetbal

Terzic heeft komaf gemaakt met het breivoetbal van leermeester Favre. Meer energie, directer voetbal. Alleen blijven de resultaten hetzelfde. Op een of andere manier slaagt Dortmund erin om matchen uit handen te geven wanneer ze min of meer oké voetballen. Zijn aanvallers, ook Haaland, maken niet alle kansen af. De cohesie op het middenveld is, sinds het uitvallen van Axel Witsel, zoek. In een onzekere ploeg is keeper Bürki geen baken van zekerheid. Domme tegengoals zijn het gevolg.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Bij Dortmund zijn ze er zich bewust van dat het tot het eind van het seizoen met ups-and-downs kan gaan met een interimaris aan het hoofd. Het is wachten op de nieuwe trainer, Marco Rose, die pas op het eind van het seizoen de overstap maakt van Borussia Mönchengladbach. Nota bene één van zijn concurrenten in de strijd om een Europees ticket.

Rose komt met een reputatie. Hij combineert het beste van Jürgen Klopp en Ralf Rangnick. De sportieve leiding is ervan overtuigd dat Roses agressieve spelstijl Dortmund weer zijn smoel zal geven. Turbovoetbal. Hij krijgt de bevoegdheid over de gele knop: die van de culturele reset. In zijn filosofie om de nieuwe supersterren te kweken is de balans wat verloren gegaan: zijn ervaren spelers wegen onvoldoende om het team in moeilijke tijden te dragen. Het is afwachten welke plannen zijn coach heeft met Axel Witsel na zijn zware blessure, met Thorgan Hazard en met Thomas Meunier, die een aarzelend eerste seizoen beleeft.

Hoe hard Rose straks mag drukken, hangt af van een Champions Leagueticket. Dortmund is de op een na rijkste club in Duitsland, maar heeft de voorbije jaren nagelaten om sportief te profiteren van de bibbermomenten bij ongenaakbare concurrent Bayern. Corona hakt bovendien genadeloos in op de financiën. Dortmund kreunt zonder zijn Gelbe Wand, zonder publiek.

Volledig scherm © REUTERS

Tot 50 miljoen verlies

Het maakte in de eerste twee kwartalen van het seizoen 2020-'21 een verlies van 26 miljoen euro, ondanks een forse knip in de loonkosten. Perspectief op beterschap is er niet. De prognose is dat Dortmund dubbel zoveel verlies zal maken als in het eerste Covid-seizoen - tot 50 miljoen euro. Als de 60 miljoen euro uit de Champions League wegvalt, zal er serieus herschikt moeten worden.

Sancho of Haaland verkopen?

Stilaan neemt de druk om te verkopen toe. De eliteclubs jagen in kudde op Erling Haaland, maar zijn clausule van 75 miljoen euro wordt pas in de zomer van 2022 actief. Rose hoopt dat zijn band met de spits hem kan overtuigen om nog minstens een seizoen te blijven - ze werkten nog eventjes samen bij Red Bull Salzburg.

Voor Jadon Sancho liggen de kaarten anders. Manchester United lonkt nog altijd, maar Dortmund kan gezien de krimpende markt geen 120 miljoen euro meer vragen, laat staan vangen.

Alle centen zijn welkom. Ook die paar miljoenen die Dortmund kan pakken bij een kwalificatie voor de kwartfinales. De Bundesliga is echter urgenter.

Volledig scherm Haaland en Sancho, de goudklompjes van Borussia Dortmund. © Photo News