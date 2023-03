Neymar scoort er vier maar eigen fans fluiten hem uit, Courtois slachtoffer van knaloptreden: net als Haaland kregen ook deze 14 spelers een 10/10 van L’Équipe

KIJK. Guardiola vol lof over zijn doelpuntenmachine nadat die er vijf had gescoord

• Franck Sauzée & Bruno Martini (Frankrijk-Griekenland in 1988)

35 jaar geleden deelde de Franse kwaliteitskrant haar eerste tien uit. Of beter gezegd: haar eerste tienen. De heenmatch van de finale EK U21 tussen Frankrijk en Griekenland bleef op 0-0 steken. Maar in de return op Franse bodem zorgden doelman Bruno Martini en middenvelder Franck Sauzée eigenhandig voor de Europese titel voor ‘Les Bleus’. Martini dankzij een reeks geweldige reddingen, Sauzée dankzij twee treffers in de 3-0-eindstand.

Martini speelde in zijn latere carrière 487 matchen in de Ligue 1 bij onder meer Auxerre en Montpellier. Hij was ook 31-voudig international bij de Franse hoofdmacht. Ook Sauzée maakte een aanzienlijke carrière, bij onder andere Marseille en Atalanta. Hij klokte af op 39 interlands en was daarbij goed voor negen doelpunten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Oleg Salenko (Rusland-Kameroen in 1994)

Zes jaar later viel de derde tien. Op het WK 1994 in de Verenigde Staten hakte Oleg Salenko in zijn eentje Kameroen in de pan. In de 6-1-zege scoorde de Russische spits vijf keer. Daarmee is hij nog steeds de enige speler die vijfmaal weet te scoren in één WK-wedstrijd. Ondanks Rusland de groepsfase niet overleefde, werd hij ook gedeeld topschutter met zes goals. Salenko speelde voor Dynamo Kiev, Valencia en Glasgow Rangers.

• Lars Windfield (Aarhus-Nantes in 1997)

Lars Windfield is de volgende in het rijtje. Opnieuw een doelman, opnieuw dus een tien op tien dankzij enkele formidabele reddingen. De Deen was namens Aarhus onklopbaar in de eerste ronde van de UEFA Cup tegen Nantes. Dankzij een goal van Torben Piechnik stootten de Denen nog eens door ook - een complete verrassing.

• Lionel Messi (Barcelona-Arsenal in 2010 en Barcelona-Leverkusen in 2012)

Uiteraard staat Lionel Messi in dit lijstje, of wat had u gedacht? Tweemaal zelfs. Een eerste maal voor zijn knaloptreden tegen Arsenal in de Champions League. De ongrijpbare Argentijn scoorde viermaal. Opmerkelijk: tussen Windfield en Messi had het liefst 13 jaar geduurd vooraleer L’Équipe nog eens een tien durfde uit te delen.

Twee jaar later was de volgende daar. Opnieuw dus voor de ‘Vlo’. Hij deed er die 7de maart nog een schepje bovenop: Messi scoorde vijfmaal tegen Leverkusen - zoals Haaland dus gisteren tegen Leipzig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Robert Lewandowski (Dortmund-Real in 2013)

Op 24 april 2013 was er geen ontkomen meer aan: Robert Lewandowski bombardeerde zich tot wereldspits. Tegen Real Madrid legde hij er vier in het mandje, waarvan drie goals op 17 minuten tijd. De Koninklijke werd genadeloos uit de Champions League gekegeld.

• Carlos Eduardo (Nice-Guingamp in 2014)

Tien doelpunten scoorde Eduardo voor Nice in het seizoen 2014/15. Niet opmerkelijk, ware het niet dat de Braziliaan de helft ervan scoorde in één match. Vijf doelpunten dus in de 2-7-zege tegen Guingamp. Wat die tien op tien extra rechtvaardigde: zijn eerste treffer was een vrije trap vanop 30 meter met de binnenzijde van de voet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Neymar (PSG-Dijon in 2018)

Ook in het befaamde overzicht: Neymar. Vijf jaar geleden tekende hij voor vier treffers in de 8-0-zege van Paris Saint-Germain tegen Dijon. Omdat ‘Ney’ ook nog voor twee assists zorgde, ontving hij de perfecte score. Opvallend: tijdens die match werd de Braziliaan uitgefloten door de eigen aanhang. Omdat hij een penalty opeiste terwijl Edison Cavani op één goal stond van het clubrecord van meeste aantal treffers.

• Dusan Tadic (Ajax-Real in 2019)

Ongetwijfeld een van de mooiste Amsterdamse avonden. Ajax verpletterde in de achtste finale van de Champions League het grote Real. 4-1. Met een Tadic die deed wat hij wilde. De Serviër - slim tussen de lijnen lopend en iedere keer passes en voorzetten op maat - scoorde er één en deelde twee assists uit. Courtois zag sterretjes.

Volledig scherm Tadic. © EPA

• Lucas Moura (Tottenham-Ajax in 2019)

Maar niet Ajax, maar wel Tottenham stootte in datzelfde seizoen van 2019 in de Champions League door naar de finale. Ajax had de heenmatch met 0-1 gewonnen in Londen en in de eigen ArenA stonden de Amsterdammers aan de rust 2-0 voor. Tot Lucas Moura z’n duivels ontbond. De Braziliaanse dribbelaar maakte er met een hattrick bijna eigenhandig 2-3 van. Wereldprestatie, een tien was alleen maar logisch.

• Serge Gnabry (Bayern-Tottenham in 2019)

Match in de groepsfase van de Champions League. Bayern haalde in Londen verwoestend uit, 2-7 stond er na 90 minuten op het scorebord en dat voor een poulematch. Bij de Duitsers vier goals in de tweede helft van Serge Gnabry, die toen de partij van z’n leven speelde. Voetnoot: Alderweireld en Vertonghen stonden samen in de basis bij Tottenham.

• Kylian Mbappé (Frankrijk-Kazachstan in 2021)

Wie in de voetsporen treedt van Just Fontaine moét gewoon een tien krijgen. Kylian Mbappé legde er in de herfst van 2021 vier in bij een 8-0 zege van Frankrijk tegen Kazachstan. Het was van het WK in 1958 en Fontaine geleden dat ze dat bij Les Bleus nog eens hadden gezien. Historisch, oordeelde L’Équipe, met een perfecte score tot gevolg.

Volledig scherm Mbappé. © AFP

• Alban Lafont (Nantes-PSG in 2022)

De vedetten van PSG met 3-1 wandelen gestuurd, potverdikke. Messi, Neymar en Mbappé gingen door het stof, glorie daarentegen voor Lafont. De Burkinees pakte een penalty van Neymar en hield Messi met een wereldsave van een goal. Lafont werd de derde keeper met een tien in L’Équipe. In 1988 en 1997 gingen respectievelijk Bruno Martini en Lars Windfield hem voor.

• Erling Haaland (Manchester City-Manchester United in 2022)

6-3 in de Manchester derby afgelopen herfst, getekend Phil Foden en Erling Haaland. Het duo van de Citizens scoorde elk drie keer, enkel Haaland kreeg een tien in L’Équipe. De Noor zit net als Messi ondertussen aan een tweede perfecte score. Na vijf goals in de Champions League tegen Leipzig kon een nieuwe tien uiteraard niet uitblijven.

Volledig scherm Haaland. © Photo News