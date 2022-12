Neymar pakt in eerste match na WK rood na slag en schwalbe, Mbappé vloert Sels in 96ste minuut vanop de stip

Buitenlands voetbalDe sterren van Paris Saint-Germain zijn weer (bijna) allemaal neergedaald in Frankrijk en dat zullen ze in de Ligue 1 geweten hebben. Neymar pakte tegen Straatsburg in minder dan twee minuten twee keer geel, Kylian Mbappé bezorgde PSG de zege door in de 96ste minuut Matz Sels te kloppen vanop de stip.

Het WK in Qatar behoort tot het verleden en dus verleggen alle topspelers hun focus weer naar het clubvoetbal. Of toch bijna allemaal: grote triomfator Lionel Messi geniet nog van z'n laatste dagen vakantie in eigen land. Ondertussen moesten zijn mede-PSG-vedetten Kylian Mbappé en Neymar vanavond voor het eerst sinds midden november weer aan de bak in Frankrijk. Tegenstander in het eigen Parc des Princes was het Straatsburg van Matz Sels.

De sterren van PSG kenden een droomstart dankzij Marquinhos, maar de Braziliaan hing vlak na de rust de bordjes zelf in evenwicht door ook voor de bezoekers te scoren. En tien minuten later ging het pas helemaal fout voor de thuisploeg. Neymar pakte in minder dan twee minuten tijd twee keer geel - eerst na een slag aan de opzittende Thomasson, dan voor een totaal onnodige schwalbe in de bezoekende zestien. Scheidsrechter Ludovic Turpin stuurde de Braziliaan van het veld, Neymar was het er niet mee eens en ging neus aan neus met de ref staan.

PSG moest dus met z'n tienen op zoek naar de winnende treffer. Straatsburg leek het punt over de streep te trekken, tot de bal in de 96ste minuut nog op de stip ging voor de thuisploeg na een (lichte) trekfout op Mbappé. De Fransman ging zelf achter de bal staan en vloerde Sels. Drie punten voor PSG na een alweer bewogen avond in Parijs.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP