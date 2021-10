Neymar in openhartig interview over “genie en vriend” Messi: “We moeten nog een beetje wennen aan elkaar”

Buitenlands voetbalNeymar (29) gaf een openhartig interview naar aanleiding van het Red Bull Neymar Jr’s Five voetbaltournooi. De Braziliaanse voetbalster sprak over de komst van Lionel Messi (34), zijn mogelijk laatste jaren bij het Braziliaanse team en zijn ambitie bij PSG: “Het doel is om samen opnieuw geschiedenis te schrijven, net zoals we deden bij Barcelona.”

Sinds deze zomer zijn Neymar en Messi teamgenoten bij PSG. Messi, die FC Barcelona verliet en een contract van twee jaar tekende bij de Franse topclub, volgt zo hetzelfde parcours als Neymar, die dezelfde wissel maakte in 2017. Neymar reageert heel tevreden op de komst van Messi: “Hij is een voetbalidool, een geweldige speler en een genie, maar ook mijn vriend.”

Volledig scherm Neymar en Messi © AFP

Waar Neymar van droomt nu hij samen met Messi voor PSG speelt? “Opnieuw samen geschiedenis schrijven, net zoals we deden bij Barcelona.” En geschiedenis schrijven, dat betekent de eerste Champions League-overwinning in de geschiedenis van PSG binnenhalen. Ik kwam naar Paris Saint-Germain met als doel de Champions League-trofee in de lucht te steken. Ons team heeft nu spelers van hoge kwaliteit binnengehaald, maar we zijn nog steeds een beetje aan het wennen aan elkaar. Tegen de tijd dat iedereen elkaar wat meer gewoon is, zullen we collectief heel sterk zijn”, aldus een ambitieuze Neymar.

Naast de doelen die hij met de club stelt, is ook het Braziliaanse team nooit ver weg bij Neymar. Zal de Braziliaan, die 30 jaar oud zal zijn op het WK van 2022 in Qatar, nog wel deel uitmaken van de nationale ploeg? “Ik heb gezegd dat het mijn laatste WK kan zijn en dat ik het wil meemaken op de best mogelijke manier. Het is beter om er honderd procent te kunnen staan. Als er morgen een wedstrijd is, speel ik die wedstrijd ook alsof het de laatste van mijn leven is. Dus ook het WK bekijk ik op die manier: ik beleef het alsof het mijn laatste is, want ik weet niet hoe morgen zal zijn of wat er nog zal gebeuren.” Dat hij wil stoppen met voetballen en dat hij de nationale ploeg zou verlaten, ontkent hij: “Ik wou enkel gezegd hebben dat ik ga spelen alsof het mijn laatste WK is.”

Volledig scherm Neymar bij de Braziliaanse ploeg. © AP

Bovendien wil Neymar niet stoppen voordat hij het doelpuntenrecord van Pelé heeft overtroffen: “Ik kan niet beschrijven hoe het zal voelen als ik dat doel kan bereiken. Het is ook echt een doel voor mij. Als je op het punt staat om iets te bereiken, dan ben je nog meer gemotiveerd, dat is bij elke speler zo.”

Voorlopig is Pelé nog steeds de topscorer van Brazilië met 77 doelpunten, al komt Neymar met 70 doelpunten wel heel dicht in de buurt. Maar hoeveel goals Neymar ook maakt, zijn respect voor Pelé blijft heel groot: “Ik denk niet dat ik beter ben dan Pelé of mezelf met hem kan vergelijken. Ik heb de kans om het doelpuntenrecord van Pelé te overtreffen, ja, maar mijn respect voor hem is veel groter. Ik weet zeker dat, als ik doelpunt 77 scoor, ik hem zal eren.”

Voor Neymar is Pelé nog steeds de koning van het voetbal, het grootste idool van Brazilië. “Als Brazilië vandaag beroemd is in de voetbalwereld, dan is dat aan hem te danken. We hebben geluk dat Pelé in Brazilië geboren is”, besluit Neymar.

Volledig scherm Een jonge Neymar naast Pelé en Messi in 2011 © AP