Neymar bevestigt dag voor "nucleaire clash” met Bayern verhitte discussie met technisch directeur in kleedkamer

Rode Duivels INTERVIEW. Arthur Theate over zijn nieuwe leven bij Stade Rennes en de Rode Duivels: “Rots? Leider van de toekomst? Ik ben eerst en vooral Arthur”

“Geïsoleerd in Qatar? We waren daar niet om in de zon te liggen, hé.” Arthur Theate (22) - de duurste Belgische verdediger aller tijden - over zijn nieuwe leven bij Rennes, in Frankrijk, én de Rode Duivels. “Ik ken Tedesco niet persoonlijk. Maar ik denk dat we van één ding zeker mogen zijn: dat we héél gedisciplineerd zullen moeten zijn.”