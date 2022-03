Newcastle United: de miljardenclub die opnieuw naar boven mag kijken

Newcastle heeft de remonte helemaal ingezet. ‘The Magpies’ klopten zaterdag Brighton met 2-1, hebben met een 17 op 21 de degradatiezone achter zich gelaten en zijn opgeklommen naar een 14e plek in de Premier League. Dat onder impuls van nieuwe Saudische eigenaars die de geldbuidel al stevig opentrokken. Een situatieschets van wat er zich de voorbije maanden afspeelde in het noordoosten van Engeland.

We keren terug naar 7 oktober vorig jaar. Een Saudisch staatsinvesteringsfonds met prins Mohammed bin Salman als drijvende kracht neemt 80 procent van de aandelen over voor een prijs van 350 miljoen euro. Een peulschil van het totale vermogen van het fonds, dat neerkomt op 367 miljard euro. Daarmee wordt Newcastle opeens gebombardeerd tot de rijkste club ter wereld. De Engelse krant ‘The Daily Mail’ rekent uit dat ‘The Magpies’ tien keer rijker worden dan Manchester City.

Antonio Conte en Zinédine Zidane

De fans komen verkleed als sjeiks naar het stadion. Ze dromen van betere tijden, want sportief gaat het Newcastle allesbehalve voor de wind. Met 3 op 21 bekleden ze de laatste plek in het klassement. De eerste ingrijpende beslissing van de nieuwe eigenaars volgt enkele weken later. Trainer Steve Bruce wordt bedankt voor bewezen diensten. Ronkende namen à la Antonio Conte en Zinédine Zidane circuleren. Toch wordt de iets minder bekende Eddie Howe, ex-Bournemouth, aangesteld. Met vijf seizoenen ervaring in de Premier League weet hij wel hoe het eraan toegaat op het hoogste niveau. Bovendien vocht hij met Bournemouth meermaals tegen de degradatie. De 44-jarige Engelsman moet Newcastle uit het moeras helpen.

Volledig scherm © AP

Maar ook onder Howe komt Newcastle niet onder stoom. Slechts één overwinning en 6 op 24. Het degradatiespook loert steeds meer om de hoek. Stel je maar eens voor dat de rijkste club ter wereld volgend jaar actief zou zijn in de Engelse tweede klasse. De wintermercato komt op een welgekomen moment voor de Saudische eigenaars. Versterking is broodnodig.

Alle linies versterkt

De geldbuidel wordt dan ook stevig opengetrokken. De eerste aanwinst luistert naar de naam Kieran Trippier. De Engelse rechtsachter wordt voor 15 miljoen overgenomen van Atlético Madrid. Nog in het defensieve compartiment huurt Newcastle linksachter Matt Targett van Aston Villa (gratis) en leggen ‘The Magpies’ 15 miljoen neer voor centrale verdediger Dan Burn (Brighton).

Met maar 19 doelpunten in evenveel duels kent Newcastle ook een scoringsprobleem. Om dat te verhelpen wordt voor 30 miljoen Chris Wood, een Nieuw-Zeelandse spits, weggehaald bij degradatieconcurrent Burnley. Een transfer waar wel wat wenkbrauwen bij worden gefronst. Is dat de man die Newcastle in de Premier League moet houden? De fans hadden op een grote ster gerekend. Na zeven wedstrijden in het shirt van Newcastle zit Wood aan ... nul doelpunten, maar de spits weegt wel op een verdediging.

Volledig scherm Chris Wood © Photo News

Goed voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro en dan moet de duurste wintertransfer nog komen. De Saudische eigenaars hebben 42 miljoen veil om de Braziliaanse middenvelder Bruno Guimarães weg te kapen bij Lyon. Al zit de Braziliaan bij Newcastle meer op de bank dan hem lief is. Met de goede prestaties van de energieke, vlotscorende middenvelders Joe Willock en Joelinton is er momenteel geen plaats voor Guimarães. Het feit dat Newcastle weinig balbezit heeft - gemiddeld 41% onder Howe - past bovendien niet echt bij het type voetballer dat de Braziliaan is. “Op termijn is het de bedoeling om onze speelstijl te veranderen en meer balbezit te hebben. Guimarães kan dan uitgroeien tot een belangrijke pion", vertelde Eddie Howe enkele dagen terug. Een transfer met oog op de toekomst.

Een absolute sterspeler bleef dus uit voor Newcastle. John Barnes, ex-voetballer met een verleden bij onder meer Liverpool en Newcastle, liet bij aanvang van de wintermercato weten aan ‘The Mag’, een supportersforum van Newcastle, dat hij de komst van een ster ook niet verwachtte. “Ze hebben heel wat geld te besteden, maar Newcastle heeft nu nood aan spelers die het gewend zijn om degradatievoetbal te spelen. Spelers die voor de titel spelen, zijn totaal anders dan spelers die voetballen voor het behoud.”

Met een 17 op 21 in 2022 - elf doelpunten gescoord en slechts vier tegen - kan niet anders dan gezegd worden dat het winteroffensief wel haar vruchten heeft afgeworpen. Newcastle is opgeklommen naar de 14e plek van de Premier League. Met zeven punten boven de degradatiezone mogen The Magpies nog niet op hun lauweren rusten, maar de rust is alleszins een beetje teruggekeerd in en rond St. James’ Park.