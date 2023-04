Net nu zijn trainer nood heeft aan goed resultaat in Clásico: hoe Hazard eigenlijk moet hopen op een nederlaag van Real

“Axel is niet gelukkig en ging al uitleg vragen bij Simeone”: Thierry Witsel ziet met lede ogen aan hoe z’n zoon op achterplan is geraakt bij Atlético

Ondanks hij prima aan het seizoen begon bij zijn nieuwe ploeg Atletico Madrid, maakt Axel Witsel (34) steeds minder en minder minuten. Dat is zijn vader Thierry Witsel ook niet ontgaan. Hij uitte in een interview bij RTBF zijn ongenoegen over de huidige positie van zijn zoon. “Hij is nog steeds hongerig en wil spelen”