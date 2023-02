Net nu Mbappé om professionalisme vroeg bij PSG: Neymar leeft zich uit op pokertoernooi en gaat hapje eten in fastfoodketen

KIJK. De samenvatting van PSG-Bayern München

“We hebben getoond dat we Bayern pijn kunnen doen. Maar iedereen moet fysiek paraat zijn voor de terugmatch. Het is belangrijk dat we allemaal goed eten en goed slapen. Dat is de sleutel om de terugmatch alsnog naar ons toe te trekken.”

Dat waren de woorden van Kylian Mbappé, vlak na het 0-1-verlies tegen Bayern München afgelopen dinsdag. Een oproep naar professionalisme binnen de Parijse kleedkamer de komende weken. De Champions League alweer in de achtste finales moeten verlaten zou immers een fameuze streep door de rekening zijn van Mbappé en zijn maats.

Alleen lijkt de oproep van Mbappé bij ene Neymar in dovemansoren te zijn gevallen. De Braziliaan werd woensdagavond, amper één dag na de pijnlijke nederlaag tegen Bayern, gespot op European Poker Tour Paris, een pokertoernooi dat gespeeld werd in Hyatt Regency, een luxehotel in de Franse hoofdstad. Heel toevallig was zijn aanwezigheid ook niet: Neymar is ambassadeur van PokerStars, organisator van de pokeravond. Naar verluidt werd Neymar in een eerste toernooi snel uitgeschakeld, maar wist hij later die avond wel door te stoten in Mystery Bounty, een andere pokervariant.

Zijn avond sloot Neymar dan weer af in een fastfoodrestaurant, zo was te zien op de sociale media van enkele van zijn vrienden. Als we de emoji’s bij de foto mogen geloven, stonden er hamburgers op het menu. Het uitje van Neymar werd uiteraard ook gretig opgepikt in de Franse en andere internationale media.

In de aanloop naar de clash met Bayern was het ook onrustig rond de persoon van Neymar. Na de nederlaag in Monaco lekte uit dat de Braziliaan in de kleedkamer een woordenwisseling had met technisch directeur Luis Campos. Een lek waar Neymar niet mee kon lachen. “Ik snap niet hoe dat voorval in de pers is terechtgekomen. Dat maakt me boos. Spijtig genoeg is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt”, zei Neymar op de persconferentie voor de match tegen Bayern.

“Dit is mijn zesde seizoen hier en zo’n dingen maken het moeilijk. Soms komt het ook net naar boven op belangrijke en strategische momenten, zoals voor een finale of een belangrijke match. Ik weet echt niet hoe dat komt. Maar het heeft wel invloed. Niet alleen op mij, maar op de hele ploeg én de coach. Ik zou graag meer weten over dat lek. Dingen die gebeuren in de kleedkamer, moeten daar ook blijven. Dit is triest. Zoiets moet intern opgelost worden en mag niet op de straat belanden.”

