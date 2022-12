“Neen, het klopt niet”: Ook Ronaldo zelf ontkent akkoord met Al-Nassr, ondanks aanhoudende geruchten over deal van 200 miljoen per jaar met Saoedische club

Buitenlands voetbalHet welles-nietesspelletje gaat onverminderd voort. Terwijl de Spaanse sportkrant ‘Marca’ eerder meldde dat Cristiano Ronaldo (37) vanaf 1 januari aan de slag gaat bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en er jaarlijks bijna 200 miljoen euro zal vangen, wordt dat bij andere media in alle toonaarden ontkend. Ook Ronaldo zelf zei na de WK-match tegen Zwitserland dat er niets van aan is.

KIJK. Breedlachende Ronaldo laat transfergeruchten niet aan zijn hart komen op training

Ronaldo zou naar verluidt een contract voor 2,5 seizoenen tekenen in Saoedi-Arabië nadat hij onlangs afscheid nam van Manchester United. Bij Al-Nassr treft hij de Fransman Rudi Garcia als coach. Met voormalig Napoli-doelman David Ospina, de Braziliaanse middenvelder Luiz Gustavo en Vincent Aboubakar komt Ronaldo enkele in Europa bekende spelers tegen. Laatstgenoemde leidde Kameroen op het huidige WK nog naar een 1-0-zege tegen Brazilië.

Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saoedi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten. Met Ronaldo in de gelederen hoopt de club weer de beste van het land te worden.

Volledig scherm © AFP

Financieel mag het voorstel dan wel aanlokkelijk zijn, vraag is of Ronaldo dat geld nog nodig heeft: volgens ‘Forbes’ rondde hij in 2020 al de kaap van 1 miljard dollar aan inkomsten. Veertig procent daarvan haalt hij uit commerciële partnerships met onder meer Nike en Tag Heuer. Na de achtste finale tegen Zwitserland ontkende Ronaldo een akkoord in alle toonaarden. “Neen, het klopt niet”, zei de Portugees kort.

Of de deal nu rond is of niet, toch zal de officialisering ervan ongetwijfeld nog even op zich laten wachten. Ronaldo is namelijk nog actief op het WK met Portugal. De Portugezen plaatsten zich gisteren na een klinkende 6-1-overwinning tegen Zwitserland voor de kwartfinale. Ronaldo was vooralsnog één keer trefzeker in Qatar. Hij benutte tegen Ghana een penalty, waardoor hij de eerste speler ooit werd met goals op vijf verschillende wereldkampioenschappen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP