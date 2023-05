Nederlandse voetballer Quincy Promes vervolgd voor invoer van 1.300 kilo cocaïne

De oud-speler van Ajax - nu voetballer bij het Russische Spartak Moskou - werd al geruime tijd verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Inmiddels heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie besloten hem te vervolgen voor betrokkenheid bij de invoer van cocaïne, die in de haven van Antwerpen onderschept werd. Bij de eerste lading ging het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo, bij de tweede was het de bedoeling ruim 712 kilo Nederland binnen te smokkelen.

Steekpartij

Het is niet de eerste keer dat Quincy Promes in contact komt met het gerecht. De aanvaller wordt ervan verdacht zijn neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020. Bij dat steekincident liep de neef een fors knieletsel op. Er kwamen vorig jaar afgetapte telefoongesprekken tussen Promes en familieleden naar buiten. Het gaat om gesprekken met zijn vader en moeder, waarin de toenmalige speler van Ajax toegeeft dat hij zijn neef heeft neergestoken.

De opnames waren van vlak na de steekpartij, meldde het Nederlandse tv-programma ‘Nieuwsuur’. ”Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me”, zei Promes onder meer. Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. ”Dan heeft hij nog geluk gehad’’, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.