Nederlandse voetbalbond grijpt kordaat in na ‘aanstekerincident’: match voortaan definitief gestaakt als speler of ref door object uit tribune wordt geraakt

Over de aansteker: “Het deed pijn, maar ik had ook boosheid in me: van wat gebeurt hier. Toen zei iemand van Feyenoord dat er bloed op mijn hoofd zat. Het was daarna snel duidelijk dat we naar binnen gingen.” Overwogen om achter te blijven in de kleedkamer had hij niet. “Ik wil niet weglopen, want dan hebben ze je.” Het verbaasde hem niet dat hij werd verwelkomd met gefluit. “Wat had je dan verwacht, dat de mensen zouden nadenken? Mensen die nadenken gooien ook niet zo’n ding.”