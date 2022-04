Nederlands bondscoach Louis van Gaal (70) lijdt aan agressieve vorm van prostaatkanker

Serie A Volgens Italiaanse bronnen is deal rond: Origi (26) deze zomer naar AC Milan

Een contract voor vier jaar aan 3,5 miljoen euro per jaar. Volgens Italiaanse bronnen is alles in kannen en kruiken, en is het enkel nog wachten op de handtekeningen: Divock Origi verruilt deze zomer - gratis - Liverpool voor AC Milan. De huidige leider in de Serie A heeft trouwens ook Noa Lang hoog op het verlanglijstje staan, maar voor de Nederlander van Club Brugge moet er wél diep in de buidel worden getast.

23 maart