Nederland lijdt na spektakelstuk in Turkije pijnlijke nederlaag: “Verschrikkelijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan?”

Buitenlands voetbalMeteen met de billen bloot, heet dat dan. Oranje leed vanavond in Turkije een pijnlijke 4-2-nederlaag bij de start van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. De mannen van De Boer vochten nog wel terug na een 3-0-achterstand, maar het mocht niet baten: 4-2!

Oranje begon het best aan de partij in Istanboel, maar kwam na een kwartier wel op achterstand. Bij een hoekschop appelleerden de Nederlanders eerst zelf nog voor hands en een penalty, maar Turkije sloeg genadeloos toe op de counter. Een afgeweken schot van Burak Yilmaz verraste Tim Krul.

En het ging van kwaad naar erger voor onze noorderburen, die nochtans de betere ploeg waren. Maar het schortte in de afwerking. Na een enkele gemiste kansen ging het vervolgens van kwaad naar erger voor Nederland. Donyell Malen liep zijn tegenstander even aan in de eigen zestien en de bal ging op de stip. Yilmaz tekende vanaf elf meter zijn tweede goal van de wedstrijd aan.

Maar Nederland was dus lang niet slechter dan Turkije, ook na die tweede opdoffer niet. Zo kopte Matthijs de Ligt nog op de paal. Al dachten de Nederlanders dat de bal vervolgens nog over de lijn ging, voor een Turk het leer uit doel kopte.

Oranje had in de tweede helft dus nog erg veel werk voor de boeg, maar meteen na de pauze werd de opdracht schier onmogelijk. Çalhanoglu knalde de thuisploeg naar een 3-0-voorsprong. Maar Nederland lag nog steeds niet knock-out. Onze noorderburen behielden het overwicht in het spel, Turkije brak amper nog uit.

Doelpunten voor Oranje konden dan ook niet langer uitblijven. Klaassen en de Jong zetten Nederland op weg naar een onwaarschijnlijke comeback, maar het mocht niet zijn. Yilmaz vervolledigde zijn hattrick op vrije trap en zette zo de 4-2-eindstand op het bord. Al kwamen de bezoekers nog meermaals dicht bij de 4-3. In de toegevoegde tijd stuitten onze noorderburen op een uitstekende Turkse doelman, die onder andere een strafschop van Depay stopte. Tekenend voor de wedstrijd van Nederland.

“We hoeven hier toch niet met tranen te staan?”

Bondscoach Frank de Boer bleef rustig. Hij wees na de nederlaag tegen Turkije erop dat er nog negen duels te gaan zijn. “We vinden het verschrikkelijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan? Hopelijk gaan we nu geen punten meer morsen.’’

“Turkije is samen met Noorwegen onze grootste concurrent voor de groepszege”, zei De Boer na de pijnlijke nederlaag in Istanboel. “Juist tegen zo’n ploeg wil je natuurlijk met een zege beginnen. Zij waren dodelijk effectief. En wij hebben het niet goed gedaan. Er is geen man overboord en we hebben nog volop mogelijkheden om alles recht te zetten”, zei De Boer. “Maar zo wil je natuurlijk niet beginnen. We waren slordig in de passing en creëerden lang te weinig kansen. We hadden de bal in mijn ogen vaker moeten verplaatsen. Turkije verdedigde heel compact, dan lijkt het of wij niet agressief spelen. Maar de jongens hebben er niet met de pet naar gegooid.”

Volledig scherm Frank de Boer. © Photo News

“We kwamen in situaties waarin we niet moeten komen”, zei De Boer. ,,We claimen een handsbal en krijgen een paar seconden later de 1-0 tegen. Dan geven we een strafschop weg terwijl er nog voldoende mensen achter de bal staan”, doelde hij op een overtreding van Donyell Malen. “In het begin van de tweede helft sta ik nog met mijn assistent Dwight te praten. Ik kijk om en de bal ligt in het doel. Zo snel al. Dat mag natuurlijk niet.”

“En zelfs bij een achterstand van 3-0 had ik nog het gevoel dat we gelijk konden spelen”, zei De Boer. “Als we maar minder slordig gingen spelen. Na de inbreng van Klaassen en De Jong vielen we aan met meer opportunisme. Maar Davy en Luuk maken ook de 3-1 en 3-2. Toen geloofde ik helemaal minimaal in een gelijkspel. Maar dan geven we het helaas toch uit handen.”

“Begrijp me niet verkeerd”, zei De Boer. “Ik zoek echt geen excuses. Maar het is ook jammer dat er bij duels in de WK-kwalificatie geen videoscheidsrechter is. Die bal van De Ligt was echt over de lijn. De VAR en doellijntechnologie maken het spel toch eerlijker.”

Davy Klaassen scoorde het doelpunt van de hoop voor Nederland:

Burak Yilmaz zet de eindstand op het bord met een vrije trap:

Volledig scherm Yilmaz viert de 1-0. © AFP

Volledig scherm © AFP