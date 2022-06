NATIONS LEAGUE. Spanje legt Zwitserland over de knie, Portugal wint zonder veel problemen van Tsjechië

Nations LeagueSpanje heeft in de Nations League voor het eerst gewonnen. De ploeg van bondscoach Luis Enrique won de uitwedstrijd tegen Zwitserland met 1-0. Portugal was op eigen veld dan weer te sterk voor Tsjechië.

Pablo Sarabia, die afgelopen seizoen uitkwam voor Sporting Portugal, maakte na 13 minuten het enige doelpunt in Genève. Hij tikte de bal met links binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Marcos Llorente. De Zwitsers claimden dat de Spanjaard scoorde vanuit buitenspelpositie, maar arbiter Serdar Gözübüyük oordeelde na het zien van de beelden dat van offside geen sprake was. Na afloop werd Gözübüyük belaagd door de spelers van Zwitserland omdat hij te vroeg zou hebben afgefloten.

Spanje was in de Nations League begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Portugal en hield ook aan de uitwedstrijd tegen Tsjechië (2-2) maar één punt over.

Portugal wint, Bernardo Silva met twee assists

Portugal was in Lissabon met 2-0 te sterk voor Tsjechië. De doelpunten vielen in de 33ste en 38ste minuut en kwamen op naam van João Cancelo en Gonçalo Guedes. Beiden scoorden op aangeven van Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo speelde bij Portugal de hele wedstrijd. Hij moest tegen de Spanjaarden op de bank beginnen, maar verscheen tegen Zwitserland (4-0) wel aan de aftrap.

In League B gaf Noorwegen, waar Andreas Hanche-Olsen van AA Gent in de basis stond, partij aan Slovenië. De wedstrijd eindigde in een 0-0-gelijkspel. De Slovenen moesten na 63 minuten met 10 verder na een rode kaart voor Blazic.

Zweden, met Kristoffer Olsson van Anderlecht in de basis, stond op hetzelfde moment tegenover Servië, dat won met het kleinste verschil: 0-1. Servië kwam op voorsprong net voor de pauze via Jovic (45.+3). Olsson kreeg nog geel vanwege haken en werd in de 77e minuut vervangen door Forsberg. Noorwegen staat in de leiding in groep 4 met 7 punten, gevolgd door Servië (6), Zweden (3) en Slovenië (1).

Opvallend resultaat nog in de League C: Gibraltar sprokkelde in groep 4 zijn eerste punt na een 1-1-draw thuis tegen Bulgarije.

