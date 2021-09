NATIONS LEAGUE. Geen Kanté en Giroud bij Frankrijk, Mancini haalt Pellegrini erijb, Luis Enrique rekent op 17-jarige Gavi

Geen Kanté en Giroud bij Frankrijk

Bondscoach Didier Deschamps heeft zijn 23-koppige selectie voor de Final Four van de Nations League bekendgemaakt, waarin Frankrijk het op 7 oktober in Turijn in de halve finales opneemt tegen de Rode Duivels. De Franse T1 heeft weer een plaats in zijn selectie voor Bayern München-verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez, in september out met blessureleed. Olivier Giroud, de nieuwe ploegmaat van Alexis Saelemaekers bij AC Milan, is niet van de partij.

Sterkhouder N’Golo Kanté heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen en moet daarom forfait geven voor de Final Four. Corentin Tolisso is nog steeds geblesseerd. Deschamps heeft onder meer Marseille-middenvelder Mattéo Guendouzi geselecteerd om deze afwezigheid op te vangen. Het aanvallende toptrio Karim Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé krijgt het gezelschap van Wissam Ben Yedder, Anthony Martial en Moussa Diaby. Keeper Steve Mandanda, die lange tijd deel uitmaakte van de nationale ploeg, is afwezig omdat hij zijn basisplaats bij Olympique Marseille heeft verloren.

De winnaar van de wedstrijd tussen België en Frankrijk neemt het in de finale van de tweede editie van de Nations League op tegen Italië of Spanje.

De volledige selectie van Frankrijk:

Luis Enrique haalt 17-jarige Gavi van Barcelona bij Spaans elftal

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft de 17-jarige middenvelder Pablo Gavi van FC Barcelona opgeroepen voor de finaleronde van de Nations League. Het talent uit de Catalaanse jeugdopleiding krijgt dit seizoen heel wat speeltijd van trainer Ronald Koeman. Na vier wedstrijden in La Liga en twee invalbeurten in de Champions League mag Gavi zich al melden bij de nationale ploeg.

Spanje speelt volgende week woensdag in Milaan tegen Europees kampioen Italië in de halve finales van de Nations League. Een dag later staan de Rode Duivels en wereldkampioen Frankrijk tegenover elkaar in Turijn. De winnaars spelen op 10 oktober in de finale, de verliezers duelleren die dag om de derde plaats.

Luis Enrique heeft naast Gavi ook de 18-jarige aanvaller Yeremi Pino van Villarreal voor het eerst opgeroepen. Ansu Fati ontbreekt in de selectie. De 18-jarige aanvaller maakte onlangs na bijna een jaar blessureleed zijn rentree bij Barcelona. Koeman had al de hoop uitgesproken dat Fati tijdens de interlandperiode in Barcelona zou mogen blijven, om zo rustig te werken aan zijn fysieke gesteldheid. Van Real Madrid selecteerde Enrique opnieuw niemand.

Italië neemt Lorenzo Pellegrini, een van de grootste afwezigen op het Europees Kampioenschap, mee naar de Nations League Final Four. Pellegrini, de aanvoerder van AS Roma, miste het EK door een blessure. Hij is de enige speler in de 23-koppige selectie die niet op het EK was. Mancini heeft tot de laatste minuut om spelers te vervangen die geblesseerd zijn of getroffen worden door het coronavirus..

De Italianen nemen het volgende woensdag in Milaan in de halve finale op tegen Spanje. Donderdag nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in Turijn. Ciro Immobile is opnieuw opgeroepen voor de Italiaanse aanval te versterken. Hij zal echter wel moeten concurreren met een aantal jonge spitsen, onder wie Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Italië is al sinds 2018 en 37 wedstrijden ongeslagen. Ze hebben sinds september 2018 geen wedstrijd meer verloren, een wereldrecord. De eerste training is gepland voor zondag in Milaan, waar de Azzurri tot hun halve finale zullen verblijven in het trainingscentrum van Inter.

Op 10 oktober keren ze terug naar het nationale technische centrum in Firenze, waar ze normaal verblijven. Daar zullen ze zich voorbereiden op de finale in Milaan tegen Frankrijk of België, of op een wedstrijd voor de derde plaats in Turijn.

Italiaanse selectie:

Doelmannen: Gianluigi Donnarumma (Paris SG/Fra, Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Verdedigers: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon/Fra), Rafael Toloi (Atalanta)

Middenvelders: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/Ang), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris SG/Fra)

Spitsen: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

