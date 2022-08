“Napoli houdt van je”: mooi eerbetoon voor Dries Mertens op heel wat reclameborden in Zuid-Italië

Voetbal De Ketelaere toont zich meteen op training, familie keert huiswaarts: dit was de eerste volledige dag van ‘CDK' als speler van AC Milan

De eerste volledige dag van Charles De Ketelaere als AC Milan-speler zit er stilaan op. De chauffeur van Zlatan bracht hem vanmorgen in de witte BMW X7 naar de club. ‘CDK’ moest wat vroeger op de club zijn dan de ploegmaats. Omstreeks 8u30 meldde hij zich aan voor zijn laatste fysieke tests. Nadien lunchte hij op Milanello. De eerste speler met wie hij sprak was naar verluidt Alexis Saelemaekers. Na de middag werkte hij een volledige sessie af met de groep. Hij scoorde zelfs in een match acht tegen acht en Milan deelde ook een filmpje van een assist die hij gaf (zie boven). Zaterdag maakt hij wellicht zijn eerste minuten in het Milanshirt, in de laatste oefenmatch tegen Vicenza.

