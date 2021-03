Napoli boekt zuinige 0-1-zege in teleurstellende topper bij AC Milan, Mertens en Saelemaekers lopen niet in de kijker

Serie A Cristiano Ronaldo veert recht na uitschake­ling in Champions League met perfecte hattrick in... 22 minuten

20:09 Cristiano Ronaldo is niet bij de pakken blijven zitten na de uitschakeling in de Champions League tegen Porto afgelopen dinsdag. Op bezoek bij Cagliari lukte de 36-jarige Portugees in 22 minuten een perfecte hattrick: een goal met rechts, links en het hoofd.