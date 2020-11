Nani getuige van onwaarschijnlijke ontknoping in MLS: doelman krijgt rode kaart tíjdens strafschoppenreeks

VoetbalIn de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS heeft Orlando City zich ten koste van New York City FC geplaatst voor de kwartfinales van de play-offs. Beide ploegen maakten er een thriller van mét een, op z’n zachtst gezegd, opmerkelijke apotheose. Het werd 1-1, maar Orlando haalde het na strafschoppen met 6-5.

Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn. Na nauwelijks zeven minuten stond het al 1-1. De Portugees Nani (ex-Manchester United) zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong met een strafschop. Maxime Chanot (ex-KV Kortrijk) knikte een hoekschop binnen voor New York.

Tot zover de nevenfiguren.

Hoofdrolspeler 1: Pedro Gallese. Dat is de Peruviaanse doelman van Orlando City. Het wedstrijdverloop had alles om hem als dé man van de match uit te roepen. Hij hield z’n netten - op die ene goal na dan - schoon ondanks 26 doelpogingen van de de bezoekers. In de verlengingen kreeg hij een gele kaart voor tijd rekken. Het bleef 1-1.

Strafschoppen dan maar.

Protagonist 2: Allen Chapman. Dat is de Amerikaanse scheidsrechter die de wedstrijd in goede banen leidde. Die besliste tijdens de strafschoppen eigenhandig dat Gallese zijn kandidatuur voor man van de match niet mocht verdedigen. Chapman oordeelde dat de doelman bij de vierde strafschop - die Gallese nog eens stopte ook - te vroeg zijn lijn had verlaten en trok opnieuw geel voor de keeper. Die kon zijn ogen niet geloven en moest tíjdens de strafschoppenreeks met een rode kaart op zak het veld verlaten.

Rodrigo Schlegel, een Argentijnse verdediger, verving hem. En zo deed meteen protagonist 3 zijn intrede.

Volledig scherm Nani legt aan vanop de stip © AP

Ondertussen zouden we nog de stand vergeten. Die was op dat moment 4-3. Bij 4-4 mocht Nani aanleggen om de allesbeslissende vijfde strafschop te scoren voor Orlando.

Nani miste.

Daardoor was het nog bibberen en beven voor de thuisploeg, maar uiteindelijk trok Schlegel de overwinning voor de thuisploeg tóch nog over de streep. Hij stopte bij 6-5 voor Orlando de strafschop van Thorarinsson en zorgde ervoor Gallese zich toch niet al te schuldig hoefde te voelen.

Volledig scherm Gallese speelde een uitstekende wedstrijd en slaakte een zucht van opluchting na de strafschoppenreeks. © AP

