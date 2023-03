“Nachtmerrie na kipkerrie” en “Een soort jeugdvoetbal”: internationale media genadeloos voor Oranje na afgang in Frankrijk

Liverpool onderuit bij degradatie­kan­di­daat nadat Salah penalty naast keilt, Faes pakt rood bij nederlaag tegen Chelsea

Nadat het rivaal Man United had weggeblazen met 7-0, heeft Liverpool in de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Bournemouth al z’n achtste nederlaag van het seizoen in de Premier League geleden. Het werd 1-0 in de kustplaats in het zuiden van Engeland. Bournemouth stond voorafgaand aan deze speelronde laatste in de Premier League, maar steeg naar de zestiende plek.