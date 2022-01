Na twee dagen van gelobby en extra coronatests: herstelde Thibaut Courtois staat morgen gewoon weer onder de lat bij Real Madrid

Thibaut Courtois bracht de feestdagen in Dubai door met z'n vriendin Mishel Gerzig, maar eerder deze week maakte Real Madrid bekend dat de doelman bij z’n terugkeer in Spanje positief had getest op corona - een test die afgenomen werd op dinsdag 28 december. Courtois was niet de enige, want naast hem legden in totaal maar liefst negen andere spelers een positieve test af.