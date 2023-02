Na sjeik uit Qatar brengt ook Ineos-baas Jim Ratcliffe bod uit op Manchester United

“Een boete van 135 euro schrikt hem niet meteen af”: buren en burgemees­ter zijn “respectlo­ze" nachtbra­ker Neymar beu

In Bougival, een gemeente even ten westen van Parijs, zijn ze hem intussen liever kwijt dan rijk. De avond met nachtlawaai te veel. Maar of PSG-ster Neymar ook gehoor geeft aan de klachten, is nog maar de vraag.