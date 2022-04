Na reeks schandalige voorvallen tijdens Marseille-PAOK spreekt Griekse coach nog wat dreigende taal: “Hun fans komen maar beter niet naar terugmatch”

Buitenlands voetbalDe wereldgoal van Dimitri Payet was een streling voor het oog. Maar er gebeurde gisteravond ook veel lelijke dingen in het Stade Vélodrome in Marseille. Vooral de fans misdroegen zijn tijdens Marseille-PAOK en de coach van de Grieken gooide nadien met een paar bizarre quotes nog wat olie op het vuur.

Marseille-PAOK, duel in de Conference League dat gisteravond op 2-1 eindigde, was het slotakkoord van een bewogen tweedaagse in de Zuid-Franse stad. In aanloop naar de match leefde een grote groep Griekse fans, eerder ook op bezoek in Gent, zich uit in de binnenstad. Met heel wat vernielingen en rellen tot gevolg.

De spanning was nadien ook te snijden op de tribunes. En de situatie escaleerde ook. Een incident met Payet in een hoofdrol was daar één van de oorzaken van. De ster van Marseille werd bekogeld met allerlei projectielen vanuit het PAOK-vak op het moment dat hij een hoekschop wilde trappen. Dat zinde de thuisfans niet, waarna er bengaals vuurwerk en rookbommen richting het bezoekersvak werd gegooid. De PAOK-fans deden hetzelfde in de andere richting.

Op het moment dat Payet een hoekschop wilde trappen, kreeg hij allerlei projectielen naar z'n hoofd geslingerd vanuit het PAOK-vak.

De stadionspeaker waarschuwde dat het duel kon worden stilgelegd en de rust keerde even terug, tot de match voorbij was. De bezoekende fans bleven in hun vak staan en staken opnieuw het ene na het andere bommetje af. Als reactie daarop vuurde de thuisaanhang dan maar vuurwerk af richting de Grieken. Hallucinante beelden (zie boven). De ordediensten doken massaal op en er zou ook traangas gebruikt zijn om de supporters te bedaren.

Quote Er is al meer dan genoeg geweld in de wereld, in het voetbal hebben we daar zeker geen nood aan. PAOK-coach Razvan Lucescu

Een triest schouwspel, vooral voor de club en stad Marseille, vindt PAOK-coach Razvan Lucescu, zoon van Mircea Lucescu. “Wat ik vandaag allemaal gezien heb, maakt me triest. Dit was zeer schandelijk voor het imago van Marseille. Hopelijk worden zij in Griekenland op dezelfde manier ontvangen als onze fans hier", aldus Lucescu. “Er is al meer dan genoeg geweld in de wereld, in het voetbal hebben we daar zeker geen nood aan.” Bij het verlaten van de perszaal zei de Roemeen nog dat de fans van Marseille “beter niet de verplaatsing zouden maken voor de terugmatch (volgende donderdag, red.)”.

Ook buiten het stadion kwam het na de match nog tot rellen. Marseille-fans vielen ook een hotel binnen waar PAOK-fans sliepen, zo tonen beelden op social media. Een dertigtal agenten raakte bij de ongeregeldheden gewond, velen nadat ze geraakt werden door projectielen. Tien mensen werden uiteindelijk aangehouden.

De rellen tussen de supportersgroepen zorgden voor chaos in Marseille:

De héérlijke goal van Payet:











