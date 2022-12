Na Lukaku keert ook De Bruyne terug op het oefenveld na teleurstellend WK: “Ik ben weer thuis”

“Nee, nee, je doet het helemaal verkeerd”: het filmpje dat Harry Kane liever niet zal terugzien na WK-debacle

That didn’t age well. Harry Kane krijgt een oud filmpje als een boemrang terug in zijn gezicht na zijn cruciale penaltymisser voor Engeland tegen Frankrijk. De bewuste beelden worden gretig gedeeld via sociale media.

