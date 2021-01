Na knokpartij in september vechten Neymar en Álvaro nu Twitterruzie uit: “Ik heb je beroemd gemaakt”

“Koning hè, Alvaro?”, tweette Neymar na de gewonnen wedstrijd. De aanvaller provoceerde daarmee Olympique Marseille-verdediger Álvaro. De twee spelers hadden het met elkaar aan de stok in het competitieduel (Marseille won met 0-1) in september. In de blessuretijd van de wedstrijd ontstond er een vechtpartij waarbij er vijf rode kaarten vielen, voor onder meer Neymar.