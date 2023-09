Na de Duivelse stoelendans: waar spelen de Belgen in het buitenland dit seizoen?

Spanje met krop in de keel bij speech Olga Carmona, maar voorzitter zorgt met obsceen gebaar voor nog meer woede

De gouden Spaanse vrouwen zijn maandagavond feestelijk ontvangen in Madrid. Het mooiste moment was ongetwijfeld de speech van Olga Carmona (23) voor de ogen van de 20.000 toegestroomde fans. De Spaanse kapitein maakte de winner in de finale van het WK voetbal tegen Engeland, maar kreeg na de match in Sydney te horen dat haar papa was gestorven. Al blijft Spanje ook in de ban van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Uit nog andere beelden blijkt vooral hoe misplaatst zijn machogedrag was.