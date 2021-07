Na Arsenal meldt ook Inter zich af voor toernooi in Florida: “Internationaal reizen is vragen om moeilijkheden”

EK voetbal “We zijn allemaal Fratelli d’Italia”: onze chef voetbal vindt Italië, dat swingt en durft, een mooie kampioen

12 juli Langs de route van de elfmeters. Fratelli d’Italia. Waren we dat niet allemaal – aan het begin van de pandemie? Toen we het land zagen kreunen onder de miserie. Toen we mensen zagen lijden op de gangen van ziekenhuizen. Vandaag is Italië groen! Vandaag is de Squadra Europees kampioen!